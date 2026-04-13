Von der Leyen descarta por ahora suspender las reglas fiscales de la Unión Europea

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Bruselas, 13 abr (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este lunes que por ahora «no se dan las condiciones» que justifiquen una suspensión de las reglas que limitan el déficit y la deuda de los países de la UE, aunque añadió que seguirá evaluando la situación económica en función del desarrollo de la guerra en Oriente Medio y su impacto.

«En este momento concreto, según hablamos, tenemos que decir que no se dan las condiciones para activar medida alternativas, como la cláusula general de escape y las cláusulas nacionales», expresó en una comparecencia de prensa en la que la alemana ha avanzado algunas de las medidas que Bruselas adoptará para afrontar los efectos del conflicto, principalmente el incremento del precio del petróleo por el cierre del Estrecho de Ormuz.

«Pero por supuesto mantendremos el vital papel de coordinación con el interés económico amplio en la mente. Veremos paso a paso cómo se desarrolla la crisis, cómo se desarrolla la situación en Oriente Medio», añadió.

El encarecimiento de los combustibles ha forzado a muchos países europeos a adoptar medidas para paliar su impacto en las facturas de las empresas y de los hogares, por lo que algunas capitales, principalmente Roma, han reclamado a Bruselas la suspensión de las reglas fiscales del club como ya se hizo cuando estalló la pandemia en 2020.

Preguntada por esta posibilidad, Von der Leyen zanjó que el escenario actual no justifica dar este paso porque «no se dan las condiciones». La congelación general de los límites al déficit y la deuda exige, en concreto, que el bloque se enfrente a una crisis económica «severa», pero el Ejecutivo comunitario prevé por ahora una desaceleración de la actividad, y no una recesión.

Por eso, la jefa de la Comisión Europea ha insistido en que «lo importante» ahora es adoptar medidas que sean «temporales y específicas», de forma que no provoquen un «deterioro indebido» en las finanzas públicas de los Estados miembros.

Aun así, la alemana no cerró totalmente la puerta a esta posibilidad y afirmó que todo dependerá de cómo evolucione el conflicto de Oriente Medio y del impacto que tenga en la economía comunitaria si éste se prolonga.

Las últimas estimaciones de Bruselas apuntan a un recorte de entre dos y cuatro décimas al PIB de la UE este año, así como a una inflación un punto mayor, con respecto a lo calculado en otoño de pasado año en un escenario en que la guerra se detenga en el corto plazo; mientras que la revisión a la baja sería de hasta seis décimas en crecimiento y en 1,5 puntos en los precios si el conflicto se prolonga.

En otoño, Bruselas anticipó una expansión del PIB del 1,4 % y una inflación del 2,1 % este año. EFE

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