Von der Leyen destaca la estrecha colaboración con Macron en geopolítica y competitividad

2 minutos

París, 17 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó este viernes la «estrecha colaboración» con la que trabaja sobre la situación geopolítica y la competitividad europea con el presidente francés, Emmanuel Macron, con quien mantuvo una reunión en el Palacio del Elíseo.

«Gracias Emmanuel Macron por recibirme en el Palacio del Elíseo para un debate en profundidad sobre la situación geopolítica y la competitividad europea, de cara al Consejo Europeo de la próxima semana», manifestó Von der Leyen en un mensaje en sus redes sociales, con una foto de ambos a los pies de la escalinata de la sede de la Presidencia francesas.

La cumbre de los jefes de Estado y de gobierno de la UE, prevista el próximo 23 de octubre, tendrá «una agenda muy intensa», dijo la jefa del Ejecutivo comunitario.

Y a propósito de esa agenda, señaló que se trata de «acelerar nuestra agenda de simplificación y descarbonización, apoyar decididamente a Ucrania, reforzar nuestras capacidades de defensa europeas y el papel de la Unión Europea en la promoción de una paz duradera en Gaza y su reconstrucción».

«En cada uno de estos temas trabajamos en estrecha colaboración con Francia», destacó Von der Leyen sobre Macron, quien recuperó la víspera una cierta tranquilidad al superar el segundo gobierno de su primer ministro, Sébastien Lecornu, dos mociones de censura en su contra, gracias al Partido Socialista, que no las votó.

Lecornu se dispone ahora a intentar negociar los presupuestos de 2026 en el Parlamento de aquí a finales de año.

Los líderes de la Unión Europea abordarán en su cumbre del 23 de octubre en Bruselas su apoyo a Ucrania, el refuerzo en defensa, la situación en Gaza tras el acuerdo de paz y la competitividad comunitaria, incluido el problema del acceso a la vivienda, según la carta de invitación publicada el pasado lunes por el presidente del Consejo Europeo, António Costa. EFE

