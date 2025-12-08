Von der Leyen dice que «no hay más tiempo que perder» para ayudar económicamente a Ucrania

1 minuto

Bruselas, 8 dic (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este lunes que «no hay más tiempo que perder» para asegurar el apoyo financiero de Ucrania, ya que «es un acto crucial para la defensa de Europa».

«Todos sabemos lo que está en juego y sabemos que no tenemos más tiempo que perder. Asegurar el apoyo financiero ayudará a garantizar la supervivencia de Ucrania y es un acto crucial de defensa europea», afirmó Von der Leyen en un comunicado, tras participar en la reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz. EFE

drs/ahg/psh