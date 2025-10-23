Von der Leyen dice que aunque hay acuerdo sobre los préstamos a Ucrania, falta el «cómo»

Bruselas, 23 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este jueves que los líderes europeos han llegado a un acuerdo sobre los préstamos de reparación para Ucrania financiados con los activos rusos inmovilizados, pero añadió que aún es necesario seguir trabajando en el cómo aplicar este plan.

En la rueda de prensa final tras la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada este jueves, Von der Leyen afirmó que se ha llegado a un acuerdo sobre el «qué: los préstamos de reparación», aunque «resta trabajar en el cómo: cómo lo hacemos posible y cómo es la mejor manera de avanzar».

En el texto de conclusiones aprobado en esta cita, los líderes de la Unión Europea pidieron a la Comisión Europea que presente lo antes posible «opciones de apoyo financiero» para Ucrania sin llegar a solicitarle una propuesta concreta para dar un préstamo al país financiado con los activos rusos inmovilizados, como se había contemplado en un principio.

El objetivo es volver a debatir este tema en la próxima cumbre de los líderes europeos en el mes de diciembre.

A pesar de estos cambios en el texto final, Von de Leyen subrayó el «fuerte compromiso» de los Veintisiete a la hora de asegurar que la UE cubrirá las necesidades financieras de Ucrania, incluida la seguridad y la defensa.

La presidenta del Ejecutivo comunitario explicó que esta invitación de los líderes europeos para que la Comisión Europea presente diferentes opciones de apoyo económico a Ucrania se debe a que se trata de un tema «muy complejo» y hay puntos que deben ser clarificados.

El principal escollo durante este cumbre fueron las reticencias de Bélgica, país que alberga la gran mayoría de los cerca de 200.000 millones de euros en activos rusos congelados y que reclamaba, para apoyar la iniciativa, que se mutualizasen los riesgos financieros y legales entre todos los Estados de la UE y que también se usasen los activos inmovilizados en otros países.

Tanto el plan esbozado hasta el momento por la Comisión Europea como los borradores negociados durante la cumbre por las capitales contemplaban que ese mecanismo se ciñese a la legislación de la UE e internacional y se sostuviese en un «reparto del riesgo» y «solidaridad» en la UE, pero finalmente la iniciativa en su conjunto ha quedado fuera del documento.

Al ser preguntado también por este tema durante la misma rueda de prensa, el presidente del Consejo, Antonio Costa, negó que Bélgica hubiera vetado esta iniciativa y puntualizó que tan solo es necesario abordar los problemas técnicos. EFE

