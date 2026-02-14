The Swiss voice in the world since 1935

Von der Leyen dice que el asesinato de Navalni fue «acto cobarde de un líder atemorizado»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 14 feb (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este sábado que el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni «fue un acto cobarde de un líder atemorizado», tras confirmarse la causa de su muerte por parte del Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.

«Cinco naciones europeas han determinado que Rusia envenenó a Alexei Navalni. Fue un acto cobarde de un líder atemorizado», dijo la mandataria europea en un mensaje en X, donde añadió que «Rusia ha actuado durante mucho tiempo como un Estado terrorista, recurriendo a métodos terroristas». EFE

par/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR