Von der Leyen dice que la UE «siempre respetará el derecho internacional»

Estrasburgo (Francia), 11 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la Unión Europea «siempre defenderá» los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional y recalcó que la UEel bloque «se fundó como un proyecto de paz».

«Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios», dijo Von der Leyen ante el Parlamento Europeo. EFE

