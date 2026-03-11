The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Von der Leyen dice que la UE «siempre respetará el derecho internacional»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Estrasburgo (Francia), 11 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la Unión Europea «siempre defenderá» los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional y recalcó que la UEel bloque «se fundó como un proyecto de paz».

«Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios», dijo Von der Leyen ante el Parlamento Europeo. EFE

lzu/ahg/lab

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR