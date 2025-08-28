The Swiss voice in the world since 1935

Von der Leyen dice que UE mantendrá máxima presión sobre Rusia tras ataque a su delegación

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 28 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aseguró este jueves que la Unión Europea (UE) mantendrá la “máxima presión” sobre Rusia con más sanciones tras el ataque ruso con misiles que afectó a la delegación comunitaria en Kiev.

“El ataque de anoche se produjo muy cerca de la misión diplomática, la representación de nuestra Unión. Dos misiles impactaron a 50 metros de la delegación en un intervalo de 20 segundos. Éste es otro sombrío recordatorio de lo que está en juego”, indicó Von der Leyen en una breve declaración a la prensa sin preguntas. EFE

