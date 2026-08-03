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Von der Leyen elogia gestión española y marroquí de crisis en Ceuta y pide respuesta de UE

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Bruselas, 3 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió este lunes la gestión «eficiente y eficaz» de la última crisis migratoria en Ceuta por parte de las autoridades de España y Marruecos, e insistió en dar una «respuesta europea común», unida y solidaria.

«Quiero elogiar la rápida gestión de las devoluciones de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos. Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han gestionado esta situación de forma eficiente y eficaz, logrando impedir con éxito el traslado ilegal hacia la España peninsular y Europa», dijo Von der Leyen en una carta dirigida al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. EFE

rja-par/ymo/rml

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