Von der Leyen en el aniversario de la dana: «Europa sigue con vosotros»

Bruselas, 29 oct (EFE).- «Europa sigue con vosotros», dijo este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el aniversario de la dana de Valencia, en la que murieron 229 personas.

«Un año después de las devastadoras inundaciones en Valencia, seguimos con el pueblo de España», escribió la presidenta de la Comisión en un mensaje en redes sociales, que recordó que la UE ha dado casi 3.000 millones de euros para apoyar «a las personas, empresas y comunidades afectadas».

«Compartimos vuestro dolor. Y siempre recordaremos la increíble solidaridad de una comunidad que se unió para reconstruir», continuó Von der Leyen, cuyo mensaje fue leído hoy en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea por su portavoz, Paula Pinho.

En la misma línea, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, recordó las «devastadoras inundaciones que arrasaron Valencia» hace un año, «poniendo a prueba la fortaleza de su pueblo».

«Ante las dificultades, Europa se solidarizó con las comunidades de España afectadas. Mis pensamientos están con las familias y los seres queridos de las víctimas, y con todo el pueblo español. Juntos, seguimos reconstruyendo», escribió Metsola en redes sociales.

Los nombres de los 237 fallecidos en la dana del 29 de octubre de 2024 se escucharán en el funeral de Estado este miércoles en Valencia, en el primer aniversario de la tragedia, donde se guardará un minuto de silencio en su memoria y los reyes les dedicarán una ofrenda floral en un acto con la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a casi todos los ministros, y el Ejecutivo valenciano con Carlos Mazón al frente. EFE

