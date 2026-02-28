Von der Leyen envía condolencias al presidente de Emiratos y condena los ataques iraníes

1 minuto

Bruselas, 28 feb (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tenvió este sábado al presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed, sus «condolencias» por las víctimas en los ataques iraníes, que condenó «energéticamente», según informó la propia mandataria europea.

«Acabo de hablar con (el presidente) de Emiratos Árabes Unidos. Expresé nuestro pleno apoyo y nuestras condolencias tras los ataques iraníes y las víctimas resultantes. Europa condena enérgicamente estos ataques injustificables», dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales.

La jefa del Ejecutivo europeo calificó los ataques como una «flagrante violación de la soberanía de los EAU y una clara violación del derecho internacional», añadiendo que «no es la primera vez que los EAU sufren ataques con misiles y drones por parte de Irán y sus aliados».

Finalmente, aseguró que «Europa se solidariza plenamente con sus socios de toda la región» y apuntó que seguirá «colaborando con importantes socios regionales».

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que lanzó ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, además de haber enviado misiles contra territorio israelí que sobrevolaron Jordania.

Desde Dubai se confirmó que el ataque causó daños materiales y la muerte de un ciudadano asiático, según el ministerio de Defensa, que aseguró que la «situación de seguridad en el país está bajo control». EFE

par/psh