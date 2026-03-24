Von der Leyen exige a Irán frenar ataques en Ormuz y advierte del riesgo para el comercio

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Sídney (Australia), 24 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó este martes las acciones de Irán en Oriente Medio y pidió el cese inmediato de sus ataques contra la navegación comercial, durante una comparecencia junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese, en Camberra.

«Irán tiene que cesar inmediatamente sus amenazas, la colocación de minas, drones y ataques con misiles y otros intentos de bloquear el estrecho para el transporte comercial», afirmó la dirigente europea, que calificó de «inaceptables» los ataques contra buques mercantes.

Von der Leyen advirtió de que estas acciones ponen en riesgo el comercio global y subrayó que la libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional, en medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro energético mundial.

Por su parte, Albanese no realizó en esa comparecencia una condena directa adicional a Irán, pero sí reiteró el compromiso de Australia con el orden internacional basado en reglas y la seguridad global, en línea con la postura mantenida por su Gobierno ante la crisis.

El mandatario australiano ha criticado previamente las acciones de Teherán y ha abogado por la estabilidad en la región, en un contexto de creciente impacto económico global por las interrupciones en el transporte marítimo y energético.

Durante la jornada, Australia y la Unión Europea también anunciaron la conclusión de un acuerdo de libre comercio tras casi una década de negociaciones, así como la firma de una asociación en seguridad y defensa y el inicio de conversaciones para la participación australiana en el programa de investigación Horizon Europe (Horizonte Europa). EFE

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