Von der Leyen felicita a Takaichi por su histórica elección como primera ministra de Japón

1 minuto

Bruselas, 21 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó este martes a la conservadora Sanae Takaichi por haber hecho «historia» al haberse convertido en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Japón.

«Mis más cálidas felicitaciones, Sanae Takaichi, por tu elección como primera ministra de Japón. Como la primera mujer (que ocupa el cargo de) primera ministra de Japón estás haciendo historia», escribió en redes sociales Von der Leyen, quien también es la primera presidenta en la historia de la Comisión Europea.

En la misma línea, también la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, subrayó la «histórica elección» que ha supuesto para Japón el nombramiento de Takaichi como primera ministra.

Tanto Von der Leyen como Metsola mostraron su intención de mantener una «estrecha colaboración» con Japón.

La conservadora Sanae Takaichi, del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, se convirtió este martes en la primera mujer en ser nombrada primera ministra del país asiático, tras hacerse con la victoria en la votación de la cámara baja para elegir el cargo.

El nombramiento de Takaichi, de 64 años, estaba prácticamente asegurado después de que en la víspera firmara un acuerdo con el opositor Partido de la Innovación de Japón (Ishin), su nuevo socio de coalición, para contar con su apoyo en la votación, en la que la fragmentada oposición no ha sido capaz de presentar un candidato conjunto para hacerle frente. EFE

