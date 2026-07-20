Von der Leyen habla con el nuevo primer ministro de Ucrania para impulsar adhesión a la UE

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Bruselas, 20 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvo este lunes su primera conversación telefónica con el nuevo primer ministro de Ucrania, Serguí Koretski, exjefe de la petrolera estatal Naftogaz, con quien acordó seguir cooperando «estrechamente» en las reformas necesarias para el proceso de adhesión ucraniano a la UE.

«Muy buena llamada con Serguí Koretski. Seguiremos cooperando estrechamente en las reformas que impulsan el proceso de adhesión de Ucrania a la UE», escribió Von der Leyen en un mensaje en la red social X.

La presidenta destacó además el acuerdo de drones suscrito la semana pasada durante su viaje a Kiev y que, aseguró, permitirá «producir el equipamiento de defensa más innovador de Ucrania, con rapidez y a gran escala», apoyándose en la industria europea.

La conversación también abordó la protección de las infraestructuras energéticas críticas del país de cara al quinto invierno que Ucrania pasará en guerra.

Koretski, quien fue investido el jueves por el Parlamento ucraniano como nuevo primer ministro del país, sustituye en el cargo a Yulia Sviridenko.

Dentro de esa remodelación del Gobierno, la salida del hasta ahora ministro de Defensa, Mijailo Fédorov, ha sorprendido en Bruselas y ha generado protestas en Kiev, al ser considerado uno de los artífices de los avances de los últimos meses conseguidos por Ucrania ante la invasión rusa.

Le sucederá Evhen Jmara, hasta ahora responsable del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

El diplomático Andrí Sibiga, que ya era titular de Exteriores en el Ejecutivo anterior, pasará a ser ministro en funciones de la misma cartera.

Preguntada por la posición de Bruselas sobre el nuevo gabinete, la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, no quiso entrar en valoraciones, aunque aseguró que la UE ha «disfrutado de una buena cooperación con el ministro Fédorov en un momento crucial de la política de defensa, tanto para la UE como para Ucrania».

«Esperamos continuar con una excelente cooperación con Ucrania y confiamos en que el próximo Gobierno situará la integración europea en el centro de los esfuerzos de transformación del país», afirmó por su parte el vocero de la Comisión encargado de Ampliación, Guillaume Mercier.

«(Ucrania) avanza muy claramente en su ambiciosa agenda de reformas, concretamente en cuestiones de Estado de derecho, energía y otros sectores clave de la economía. Así que, por nuestra parte, el mensaje es muy claro: continuaremos apoyando a Ucrania en su camino hacia la UE», apostilló.

El gabinete de Koretski incorpora entre sus novedades el ascenso del jefe de la Policía Nacional, Iván Viguivski, a ministro del Interior.

También cambian de titular las carteras de Justicia, que asume Denís Maslow, hasta ahora presidente del comité de asuntos legislativos del Parlamento; Economía, con la entrada del abogado Oleksandr Krávchenko, e Infraestructura y Reconstrucción, que pasa a manos del gobernador de la región de Kiev, Mikola Kalashnik.

Mantienen su puesto los ministros de Finanzas, Serguí Márchenko, y Energía, Denís Shmigal. EFE

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