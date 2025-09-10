Von der Leyen homenajea a guardabosques griegos que ayudaron en los incendios de Asturias

(Actualiza la BX3038 con declaraciones del teniente Nikolaos Paisios)

Estrasburgo (Francia), 10 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, homenajeó durante su discurso ante el Parlamento Europeo al equipo de veinte guardias forestales griegos que acudieron a España para ayudar en las labores de extinción de incendios en Asturias este verano.

«Durante cinco días los veinte guardas forestales griegos estuvieron hombro con hombro con sus colegas españoles. Lucharon día y noche para contener el infierno mientras las llamas se acercaban a Genestoso (Asturias). Al final, juntos, domaron el fuego y salvaron el pueblo», recordó la alemana ante los eurodiputados.

Von der Leyen inició entonces un aplauso para el teniente que lideraba este grupo de guardabosques griegos en Asturias, Nikolaos Paisios, presente en el hemiciclo, al que se sumaron una mayoría de los eurodiputados.

La jefa del Ejecutivo comunitario recordó que este verano han ardido más de un millón de hectáreas en la UE y advirtió de que no es una cifra «excepcional», sino que se debe al cambio climático que «hace que cada verano sea más caliente, duro y peligroso».

En consecuencia, defendió que el bloque debe «aumentar radicalmente sus esfuerzos» para la resiliencia y la adaptación climática», al tiempo que anunció la creación de un centro europeo de lucha contra los incendios que tendrá su base en Chipre.

Tras el reconocimiento de la cámara, el teniente Paisios ha señalado que en Asturias pudo ayudar con su equipo, integrado por una veintena de bomberos de la unidad especial de incendios forestales de Atenas, a sus colegas españoles y devolver la ayuda que Grecia había recibido en veranos anteriores a través del mecanismo europeo.

En declaraciones a Efe, ha relatado que tuvieron que enfrentarse a un trabajo muy duro y difícil, un reto, porque al elevado perímetro del incendio se unía un territorio montañoso con pendientes muy pronunciadas.

Paisios ha destacado además la colaboración y profesionalidad de los bomberos españoles y ha agradecido a los vecinos del concejo de Cangas del Narcea, donde estuvieron alojados los cinco días que pasaron combatiendo el incendio de Genestoso, cómo los acogieron.

«Su hospitalidad fue increíble, fueron geniales, muy buena gente», ha recalcado antes de subrayar la importancia de que los bomberos europeos puedan seguir trabajando juntos tanto en el control como en la prevención de incendios. EFE

