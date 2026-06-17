Von der Leyen insta a la UE a consolidar el Pacto de Migración ante la caída de llegadas

Compartir

2 minutos

Bruselas, 17 jun (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó este miércoles a los líderes de la Unión a priorizar la plena aplicación del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que calificó de «un sistema previsible, coherente y digno» para la gestión de fronteras en los Estados miembros.

La dirigente subrayó en una carta dirigida a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete antes de la cumbre que tendrá lugar en Bruselas este jueves y viernes que, tras el inicio de su plena aplicación el pasado 12 de junio, resulta clave mantener el «compromiso político sostenido para una acción decisiva y el intercambio de información» a fin de asegurar el éxito de este nuevo marco normativo en todo el territorio europeo.

La jefa del Ejecutivo comunitario celebró que «desde principios de año, los cruces fronterizos ilegales han caído un 40%», descenso que atribuyó al trabajo conjunto con países a lo largo de las rutas migratorias y «a una gestión firme».

En el ámbito de las devoluciones, la carta destaca el acuerdo sobre el Reglamento de Retornos como un «logro histórico» que permitirá procedimientos más rápidos y eficaces.

Esta normativa, aprobada hoy en el Parlamento Europeo, introduce además la posibilidad de crear centros de retorno en terceros países como una de las «soluciones innovadoras» que la Comisión propone para la lucha contra la migración irregular.

La misiva también advierte sobre los riesgos geopolíticos y señala que la escalada en el conflicto de Oriente Medio genera una gran preocupación por su impacto humanitario en el Líbano, donde la Comisión destinará 100 millones de euros este año, y por el potencial riesgo de desplazamientos hacia el territorio comunitario.

Von der Leyen sostuvo que, ante un entorno geopolítico «cada vez más volátil», la UE mantiene su determinación de «fortalecer las asociaciones» globales y regionales, mientras se prepara para «equipar los medios necesarios» en el próximo marco financiero plurianual para afrontar los retos migratorios presentes y futuros. EFE

mas/ahg/jgb