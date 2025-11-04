Von der Leyen no acudirá a la cumbre CELAC-UE por agenda y escasa asistencia de líderes

1 minuto

Bruselas, 4 nov (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no asistirá a la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) a causa de la actual agenda política comunitaria y «la escasa participación» de otros líderes, informaron este martes fuentes comunitarias.

«A la luz de la actual agenda política europea y de la escasa participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, la presidenta Von der Leyen no asistirá a la cumbre», indicaron a EFE estas fuentes sobre la cita prevista para el domingo 9 en Santa Marta (Colombia).

No obstante, aseguraron que la política alemana mantiene en cualquier caso «su pleno compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre la UE y la CELAC». EFE

