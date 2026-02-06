Von der Leyen ofrece apoyo y recursos europeos por las tormentas en España y Portugal

Bruselas, 6 feb (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, transmitió este viernes su solidaridad a los afectados por las tormentas e inundaciones en Portugal y España y ofreció reorientar los fondos de la política de cohesión para «apoyar la recuperación y reconstruir» las infraestructuras dañadas.

En un mensaje en redes sociales, Von der Leyen afirmó que sus pensamientos están con todos los afectados y aseguró que Europa «se solidariza» con sus Estados miembros y sus ciudadanos.

«Estamos dispuestos a prestar apoyo con los medios disponibles, como la reorientación de los fondos de cohesión para apoyar la recuperación y reconstruir lo que ha sido dañado. Europa está con vosotros», añadió.

La borrasca Leonardo, que ha provocado ya el desalojo de unas 8.000 personas en Andalucía (sur de España), está dando una tregua durante este viernes a la región, tras una madrugada sin incidencias graves, a la espera de la llegada mañana de una nueva borrasca, Marta, que volverá a provocar lluvias muy abundantes en zonas que ya están muy castigadas.

Marta alcanzará mañana la península tras el debilitamiento de Leonardo y dejará más inestabilidad, especialmente en oeste y el sur, áreas ya afectadas por acumulaciones de agua y ríos en peligro de desbordamiento, en un día en el que la cota de nieve bajará y el viento seguirá soplando fuerte. EFE

