Von der Leyen pide a Magyar reorientar a Hungría hacia valores de UE

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Bruselas, 14 abr (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló este martes con Péter Magyar, vencedor de las elecciones del pasado domingo en Hungría, y le transmitió la necesidad de emprender cambios en ese país «con rapidez» y de reorientar su senda hacia «nuestros valores europeos compartidos».

Así lo indicó Von der Leyen a través de una red social tras una conversación telefónica con Magyar, la segunda que ha mantenido con él, después de haberle felicitado el domingo cuando se hicieron públicos los resultados electorales.

«Acabo de hablar de nuevo con el primer ministro electo, Peter Magyar. Hungría ha regresado al corazón de Europa, donde siempre ha pertenecido. Este es, sobre todo, un momento para el pueblo húngaro. Para su voz, su dignidad y su futuro en una Hungría segura y próspera dentro de una Europa fuerte», señaló Von der Leyen.

En la conversación de este martes, la presidenta del Ejecutivo comunitario y Magyar abordaron «las prioridades inmediatas», según explicó la política alemana.

«Hay que actuar con rapidez para restaurar, reorientar y reformar. Restaurar el Estado de derecho. Reorientarnos hacia nuestros valores europeos compartidos. Y reformar para aprovechar las oportunidades que ofrecen las inversiones europeas», añadió.

El lunes Von der Leyen había dicho en una rueda de prensa que esperaba trabajar cuanto antes con el nuevo Ejecutivo que formará Péter Magyar para que el país lleve a cabo las reformas que le permitan desbloquear los 17.000 millones de euros en fondos europeos que tiene congelados.

Se trata de 17.000 millones de euros en fondos regionales y de recuperación por las medidas contra el Estado de Derecho, la independencia judicial o las libertades fundamentales adoptadas por el Gobierno de Viktor Orbán, que en los últimos años ha irritado a sus socios de la UE al bloquear ayudas a Ucrania por la guerra o amenazar con vetar las sanciones a Rusia. EFE

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