Von der Leyen pide que Israel “reconsidere” el plan de ocupación de la ciudad de Gaza

Bruselas, 8 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió este viernes al Gobierno israelí que “reconsidere” el plan militar para ocupar la ciudad de Gaza e insistió en la liberación de todos los rehenes y el “acceso inmediato y sin obstáculos» de ayuda humanitaria.

“La decisión del Gobierno israelí de ampliar aún más su operación militar en Gaza debe reconsiderarse. Al mismo tiempo, deben liberarse a todos los rehenes, que se encuentran retenidos en condiciones inhumanas”, dijo la mandataria europea a través de redes sociales. EFE

