Von der Leyen pide revivir la cláusula de defensa mutua de la UE: «Ha llegado el momento»

Múnich (Alemania), 14 feb (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apeló este sábado a revivir la cláusula de defensa mutua de Unión Europea (UE) durante un discurso en el que instó a Europa a ser más independiente para garantizar su propia seguridad.

«Creo que ha llegado el momento de dar vida a la cláusula de defensa mutua de Europa. La defensa mutua no es una tarea opcional para la UE (…) Es nuestro compromiso colectivo apoyarnos mutuamente en caso de agresión», dijo la mandataria europea durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Esta cláusula fue introducida en el Tratado de Lisboa en 2007, en el llamado Artículo 42.7 por el que los Estados miembros de la UE tienen “la obligación de prestar ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance” si otro Estado miembro es víctima de una agresión en su territorio.

La asistencia puede ser militar pero también podría incluir apoyo diplomático o asistencia médica.

Sin embargo, Von der Leyen añadió que «este compromiso solo tiene peso si se basa en la confianza y la capacidad» y señaló que la UE debe ser más rápida a la hora de tomar decisiones.

«Esto puede significar basarnos en el resultado de una mayoría cualificada en lugar de la unanimidad», sugirió, apuntando a que para ello no haría falta cambiar las normas del bloque comunitario pero que también «tenemos que ser creativos».

Asimismo, la presidenta del Ejecutivo europeo hizo hincapié en «formalizar los inicios de nuevas colaboraciones en materia de seguridad» con países como Reino Unido, Noruega, Islandia o Canadá.

Por otro lado, Von der Leyen reiteró que la UE «necesita» una nueva estrategia de seguridad en la que todas las políticas comunitarias – comercio, finanzas, infraestructuras o tecnologías – tengan «una dimensión de seguridad clara en este nuevo orden mundial».

«Necesitamos una nueva doctrina para ello, con un objetivo sencillo: garantizar que Europa pueda defender su propio territorio, su economía, su democracia y su modo de vida en todo momento», dijo.

Finalmente, la política alemana y ex ministra de Defensa urgió a «derribar el muro rígido que separa los sectores civil y de defensa» y a comenzar a considerar la industria automovilística, aeroespacial y de maquinaria pesada «como parte fundamental de la cadena de valor de la defensa». EFE

