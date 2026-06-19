Von der Leyen pide ser más «proactivos» al usar instrumentos de defensa comercial

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(Actualiza con declaraciones de varios líderes europeos)

Bruselas, 19 jun (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este viernes que la la UE debe usar sus instrumentos de política comercial de forma más «proactiva» para defenderse de países como China.

«En los último años, hemos creado extensas herramientas. Ahora debemos usarlas de manera más proactiva y estratégica para defender nuestros intereses europeos», dijo Von der Leyen, al término de la cumbre de líderes europeos dedicada, en parte, a analizar como debe protegerse la UE ante la competencia del gigante asiático.

Los Veintisiete consideran que Bruselas tarda actualmente demasiado tiempo en poder actuar frente a la competencia de Pekín e instaron a la Comisión a presentar una propuesta en la próxima cumbre de octubre con medidas que puede adoptar la UE en este ámbito.

En este sentido, Von der Leyen anunció que Bruselas presentará un nuevo «instrumento de diversificación» comercial para ayudar a las empresas europeas a reducir «más rápidamente» las dependencias que hoy en día tienen de las materias primas chinas.

«En los últimos años, los riesgos eran visibles, pero la reacción a estos riesgos no ha sido suficientemente rápida», continuó la presidenta del Ejecutivo comunitario, quien señaló que en el último lustro, las importaciones europeas desde China han aumentado un 45 %, lo que lo que ha generado un déficit comercial de unos 360.000 millones de euros anuales, que afecta ya a todos los Estados miembros.

Una situación que «simplemente es insostenible», añadió el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

«No podemos seguir resaltando este asunto sin resultados concretos. Y desafortunadamente, China no ha cumplido. Por eso, los líderes han pedido a la Comisión que analice los instrumentos (de política comercial) y vea qué podemos hacer», continuó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, el más partidario de acelerar la contundencia frente a Pekín, apuntó que las medidas que ha puesto en marcha la UE en los últimos años, como los aranceles a los vehículos eléctricos o el veto a las inversiones chinas en las renovables, tardan «entre doce y dieciocho meses» en aplicarse.

«En este periodo puedes tener empresas destruidas», afirmó Macron, quien señaló que «en sectores como el de la maquinaria industrial o el del motor hay una destrucción de empleo masiva».

En la misma linea, el canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que «cuando vemos subsidios elevados en sectores que saturan los mercados, cuando vemos que algunos países, con el 13 o 14 % de la demanda mundial, controlan el 30 o 40% de la producción industrial al subsidiar el exceso de capacidad, y cuando todo esto se acompaña de una moneda que no es libremente convertible (…) entonces hablamos de distorsiones de la competitividad que no podemos aceptar».

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue el líder que más partidario se mostró en reforzar el diálogo con China, al que ayer se refirió como un «aliado potencial».

Pero hay una percepción generalizada entre los Veintisiete de que los contactos no pueden eternizarse en el tiempo sin que Pekín se comprometa a revertir sus prácticas comerciales.

Con este objetivo, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, tiene previsto reunirse la semana que viene en Bruselas con su homólogo chino, Wang Wentao. EFE

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