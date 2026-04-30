Von der Leyen pide trabajar para que el acuerdo con Mercosur dé «beneficios inmediatos»

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Bruselas, 30 abr (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este jueves que hay que asegurar que los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea obtengan un beneficio «de inmediato» con el acuerdo comercial de Mercosur, que este viernes entra en vigor de forma provisional.

«Se ha trabajado mucho para lograr este acuerdo histórico; ahora es el momento de invertir el mismo esfuerzo para asegurar que nuestros ciudadanos y empresas obtengan sus beneficios de inmediato», señaló Von der Leyen en un comunicado, la víspera de que el pacto se empiece a aplicar, más de 25 años después de que se iniciase su negociación.

El acuerdo entre la UE y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) creará un mercado de 700 millones de personas en el que se liberalizarán más del 90 % de los aranceles actuales, algunos de forma inmediata desde este viernes y, otros, de forma progresiva a medida que vayan pasando los años.

«Esta es una buena noticia para las empresas de la UE de todos los tamaños, una buena noticia para nuestros consumidores y una buena noticia para nuestros agricultores, que obtendrán nuevas posibilidades de exportación valiosas, mientras que al mismo tiempo estarán plenamente protegidos en sectores sensibles», continuó la alemana.

Bruselas calcula que el acuerdo permitirá aumentar las exportaciones anuales europeas a los países de Mercosur un 39 % en 2040, hasta los 50.000 millones de euros.

Para conmemorar la entrada en vigor del acuerdo, la presidenta de la Comisión y el del Consejo Europeo, António Costa, mantendrán mañana una videoconferencia con los líderes de los cuatro países latinoamericanos.

La UE ha pactado medidas de salvaguarda para proteger a los agricultores europeos de posibles perjuicios que pueda ocasionarles la entrada en vigor del pacto, con la posibilidad de suspender temporalmente las preferencias arancelarias a productos agroalimentarios como la carne de vacuno, de pollo, el azúcar, los huevos o los cítricos.

La Comisión Europea deberá iniciar una investigación sobre la necesidad de medidas de protección si las importaciones de productos sensibles como la carne de ave, de vacuno, los huevos, los cítricos y el azúcar aumentan un 5 % sobre la media de tres años y, al mismo tiempo, los precios de importación se sitúan un 5 % por debajo del precio en la UE.

«Si surge alguna inquietud, la abordaremos», dijo este jueves el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, en la rueda de prensa diaria de la institución.

La parte comercial del acuerdo de asociación entrará en vigor de forma provisional el viernes, a la espera de la ratificación definitiva del Parlamento Europeo, que ha acudido al Tribunal de Justicia de la UE para preguntar sobre la legalidad del pacto. EFE

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