Von der Leyen prioriza paz justa y duradera que no imponga límites al Ejército ucraniano

Estrasburgo (Francia), 26 nov (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este miércoles que la “primera prioridad” de un acuerdo para Ucrania debe ser que garantice una “paz justa y duradera” que respete la soberanía del país sin imponer limitaciones para su Ejército.

“La primera prioridad es que cualquier acuerdo debe garantizar una paz justa y duradera, y debe garantizar la seguridad real de Ucrania y Europa como nación soberana, sin que se impongan limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania que dejen al país vulnerable a futuros ataques”, declaró Von der Leyen en un debate en el pleno del Parlamento Europeo. EFE

