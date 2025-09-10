Von der Leyen propone sanciones a ministros israelíes y suspensión del pacto comercial
Estrasburgo (Francia), 10 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles sancionar a los ministros israelíes extremistas y a los colonos violentos y una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación en materia comercial con Israel.
En su discurso sobre el estado de la Unión, la máxima responsable del Ejecutivo comunitario se refirió a la catastrófica situación en Gaza y dijo que ante el «bloqueo» que existe en la UE para reaccionar, Bruselas propondrá «un paquete de medidas para trazar un camino a seguir».
Entre ellas, incluyó también la futura suspensión del apoyo bilateral a Israel, sin afectar a la colaboración de la UE con la sociedad civil israelí ni con Yad Vashem, y la creación de un grupo de donantes por Palestina, que incluirá un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza. EFE
