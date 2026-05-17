Von der Leyen quiere firma de acuerdo UE-India este año y aspira a pacto de inversión

3 minutos

Berlín, 17 may (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aspira a que el acuerdo de libre comercio entre la UE y la India sea firmado antes de que concluya el año, según dijo este domingo, y señaló que el segundo paso es la negociación de un acuerdo de inversión.

«No hay tiempo que perder a la hora de hacer realidad esta oportunidad y es por eso que estamos comprometidos a firmar el acuerdo antes de finales de año y de volverlo plenamente operativo en un tiempo récord», dijo en Gotemburgo (Suecia), durante una comparecencia conjunta con el primer ministro indio, Narendra Modi, y su homólogo sueco, Ulf Kristersson.

Von der Leyen encomió el «histórico» acuerdo concluido con la India, que según dijo implica un mercado conjunto de más de 2.000 millones de personas que representa cerca de un cuarto del PIB global, en el que los aranceles mutuos quedarán recortados en un 90 %.

No obstante, afirmó, el comercio es sólo «la mitad de la ecuación» y el próximo paso debe ser la negociación de un acuerdo de inversión que es «la pieza del puzzle que falta» de la cooperación económica, en particular en un mundo en el que las cadenas de suministro están siendo remodeladas y se multiplican los desafíos de seguridad.

«Profundizar nuestros lazos de inversión nos ayudará a reducir riesgos y a diversificar. Básicamente, se puede decir que el acuerdo comercial nos abre la puerta y que el acuerdo de inversión nos hará atravesar el umbral», argumentó.

Además, la jefa de la CE recordó que la UE y la India también han pactado profundizar la cooperación en seguridad y defensa, particularmente en seguridad marítima, un área en la que se realizarán maniobras navales conjuntas.

«También trabajaremos juntos en contrarrestar ciberataques, proteger infraestructuras críticas e incrementando en general la información que compartimos. Nuestra cooperación puede ayudar a traer estabilidad a un mundo inestable y proporcionar seguridad a nuestros ciudadanos», detalló.

Modi, por su parte, se declaró «complacido» por los progresos en las relaciones entre India y la UE. «El acuerdo de libre comercio India-UE abrirá nuevas oportunidades para la industria, los inversores y los innovadores», aseguró.

El primer ministro, que este lunes participará en una cumbre de países nórdicos en Noruega, señaló que a aquel pacto se le suman la cooperación en seguridad y defensa, el acuerdo de movilidad y el Consejo India-UE de Comercio y Tecnología.

Los dos socios ya colaboran en ámbitos como las tecnologías digitales, la energía limpia, los semiconductores, las cadenas de suministro resilientes y la innovación, recordó.

«La convergencia política, económica y estratégica entre India y Europa es importante para la estabilidad en todo el mundo», enfatizó Modi. EFE

cph/lss

(Foto) (Vídeo)