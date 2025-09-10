The Swiss voice in the world since 1935

Von der Leyen quiere sanciones y trabajar con aerolíneas contra el tráfico de migrantes

Estrasburgo (Francia), 10 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que la Unión Europea «necesita un nuevo sistema de sanciones» contra los responsables del tráfico de migrantes, y colaborar más con las aerolíneas y con las plataformas de redes sociales contra la inmigración irregular.

Aunque no fue uno de los temas principales de su discurso del Debate del estado de la Unión, la jefa del Ejecutivo comunitario habló ante el pleno de la Eurocámara de la situación migratoria en la UE.

Aseguró que Bruselas se toma en serio las «legítimas preocupaciones» de los europeos en ese ámbito y que por eso ha propuesto «triplicar la financiación» en política migratoria y para la gestión de fronteras en el próximo presupuesto, aunque admitió que se debe hacer más.

Para combatir los flujos de irregulares, hizo hincapié en la necesidad de actuar contra los responsables del tráfico.

La política alemana insistió en el mensaje en que «en Europa debemos ser quienes decidamos quién viene a nosotros y en qué circunstancias, no los traficantes de personas», que ganan «millones y millones» y llamó a «romper con su modelo de negocio».

Apuntó a «un nuevo sistema de sanciones dirigido específicamente a los traficantes y contrabandistas de personas», «solo persiguiendo el dinero podremos rastrear a las redes criminales y cortar sus fuentes de financiación».

El objetivo de esas sanciones debe ser «congelar sus activos», así como «restringir su capacidad de movimiento» y «cortar sus ganancias».

Por otra parte, Von der Leyen se refirió a la necesidad de trabajar con las plataformas de redes sociales para «poner fin a la organización y la publicidad en línea de operaciones de tráfico ilícito» y de «colaborar más estrechamente con las aerolíneas, especialmente en rutas problemáticas como las que van a Bielorrusia».

Mencionó también la preocupación por la baja tasa de retornos de migrantes irregulares en la UE, estancada en el 20 % desde hace años.

«Debemos tomarnos en serio la devolución de los solicitantes de asilo rechazados a sus países de origen. No podemos permitir que solo el 20 % de quienes no pueden quedarse abandonen Europa. Por lo tanto, necesitamos acordar rápidamente el Sistema Europeo Común de Retornos», indicó.

También pidió la plena aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo, cuya entrada en vigor está prevista a mediados de año. EFE

