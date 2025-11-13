Von der Leyen recuerda a víctimas de atentados del 13 N, que atacaron los valores europeos

2 minutos

Bruselas, 13 nov (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordó este jueves a las 132 víctimas de los atentados yihadistas en París en su décimo aniversario y destacó que se trató también de un ataque a los valores de Francia y de Europa.

“Esa noche (del 13 de noviembre de 2015), varias vidas fueron violentamente segadas en las terrazas de los cafés, en una sala de conciertos, en la despreocupación de una noche cualquiera. Diez años después, recordamos. Recordamos a las 132 víctimas, sus rostros, sus historias truncadas”, dijo Von der Leyen a través de un comunicado.

La política alemana dedicó palabras además a los supervivientes y a «quienes aún llevan las heridas, visibles o invisibles, de aquella oscura noche”, así como a “las familias, los seres queridos y todos aquellos que, desde hace diez años, llevan consigo el abrumador peso del duelo”.

“Pero también recordamos la respuesta de Francia, una nación erguida en el dolor. En la plaza de la República, las oleadas de recogimiento dieron lugar a un impulso de fraternidad”, agregó.

Von der Leyen dijo que “aquella noche se robaron vidas” y “se atacaron nuestros valores. La libertad, la paz, la tolerancia. La felicidad de estar juntos”, así como “los valores que han forjado Francia, los valores que son el orgullo de Europa”.

“París ha sido herida, pero París vive”, concluyó.

Francia conmemora solemnemente este jueves el décimo aniversario de los atentados del con ceremonias presididas por el presidente francés, Emmanuel Macron, en seis escenarios de los ataques yihadistas y en el jardín que homenajea a las 132 víctimas mortales (incluidas dos que se quitaron la vida por el estrés postraumático) y a quienes vivieron aquel 13N. EFE

