Von der Leyen remite a los 95.000 millones aún disponibles para invertir en energía

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Nicosia, 24 abr (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó este viernes a los países a utilizar los 95.000 millones de euros en fondos europeos que todavía están disponibles dentro del presupuesto comunitario actual para inversiones en el ámbito de la energía.

Así se ha expresado la alemana en la rueda de prensa posterior a la cumbre informal de Chipre en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado por flexibilizar las reglas fiscales y prorrogar los plazos del fondo de recuperación para desplegar más inversiones en este ámbito.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha detallado que el presupuesto comunitario vigente y el fondo de recuperación contemplan juntos un total de 300.000 millones de euros para inversiones energéticas, desde infraestructuras de interconexión o almacenamiento hasta el despliegue de fuentes renovables.

«De ellos, 95.000 millones no han sido utilizados todavía. Yo insto a los Estados miembros a usar estos fondos, es muy importante hacerlo», defendió Von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea insistió además en que sólo se pueden suspender las reglas que limitan el déficit y la deuda en caso de «crisis severa» de la economía europea, un escenario que todavía no se ha presentado, aunque la institución «sigue vigilando» los acontecimientos.

En general, Von der Leyen expresó que es «muy importante invertir de forma masiva en infraestructura energética» y también pidió a los Estados miembros y al Parlamento Europeo que aceleren sus negociaciones con respecto al paquete de redes eléctricas que presentó en diciembre del pasado año.

Además, la presidenta de la Comisión Europea recordó que relajará las normas sobre ayudas públicas para que los gobiernos puedan apoyar a los colectivos más vulnerables y las empresas más expuestas al incremento de los precios energéticos. EFE

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