Von der Leyen responde a Estados Unidos: Su economía también pierde peso global

2 minutos

Estrasburgo (Francia), 17 dic (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (UE), Ursula Von der Leyen, respondió este miércoles a la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que ve a la Unión Europea (UE) como una adversario, asegurando que «lo que no dice» es que su economía también pierde peso global.

«La Estrategia de Seguridad Nacional tiene razón al decir: ‘Europa ha estado perdiendo parte del PIB mundial, bajando del 25 % en 1990 al 14 % en la actualidad’. Pero lo que no está escrito es que las cifras de los Estados Unidos están en el mismo camino. Del 22 % en 1990 hasta el 14 % actual», dijo Von der Leyen en un discurso ante el Parlamento Europeo.

La presidenta del Ejecutivo comunitario señaló que los europeos «no deberían sorprenderse por lo que otros digan sobre Europa» y que «no sería la primera vez que las suposiciones sobre Europa estaban desactualizadas».

Porque «esta no es la historia de una economía a un lado del Atlantico o al otro. Es la historia del cambio en la economía mundial», afirmó Von der Leyen, que recordó que la economía china ha pasado a a representar el 4 % del PIB mundial en 1990 al 20 % actual.

«Esta estrategia no es la causa de la disrupción a la que se enfrenta Europa en el mundo. Es un síntoma de la realidad del mundo actual», continuó la presidenta de la Comisión, quien dijo que en la cumbre que los líderes europeos celebrarán mañana en Bruselas deberán defender «los intereses estratégicos» de la UE, «en un mundo de guerras».

En este sentido, insistió en la «urgencia» de llegar a un acuerdo para ayudar financieramente a Ucrania -cuyas necesidades económicas para los dos próximos años son de 137.000 millones de euros, según el Fondo Monetario Internacional- con activos rusos que la UE ha decidido esta semana congelar de forma permanente.

«Con los activos inmovilizados indefinidamente, podemos convertir esto en un verdadero punto de inflexión para Ucrania y para Europa. Pero también estamos todos de acuerdo en que esto no puede hacerse a expensas de ningún Estado miembro en particular», dijo Von der Leyen, en referencia a las reticencias de Bélgica, donde se encuentran la gran mayoría de los fondos congelados en Europa. EFE.

drs/mr