Von der Leyen supera su cuarta moción de censura en siete meses ante el Parlamento Europeo

Estrasburgo (Francia), 22 ene (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, superó este jueves una nueva moción de censura impulsada por la ultraderecha en el Parlamento Europeo, la cuarta desde el pasado mes de julio, que no logró la mayoría de dos tercios del hemiciclo necesaria para tumbar al Ejecutivo comunitario en su conjunto.

Con 165 votos a favor, 390 en contra y diez abstenciones, los Patriotas por Europa fracasaron en su intento de hacer caer a la Comisión Europea encabezada por Von der Leyen por haber firmado el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que consideran contrario a los intereses de los agricultores europeos. EFE

