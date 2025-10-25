Von der Leyen trabaja en un plan europeo para asegurar acceso a materias primas críticas

Berlín, 25 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció este sábado que el organismo que dirige trabaja en un plan para facilitar el acceso de las industrias europeas a materias primas críticas, en un contexto marcado por las restricciones a las tierras raras chinas y los aranceles estadounidenses.

«Puedo anunciar hoy que estamos trabajando en un nuevo plan ‘RESourceEU’ en la línea de la iniciativa ‘REPowerEU’, que nos ayudó a superar la crisis juntos después de que (Vladímir) Putin cortara las energías fósiles. El objetivo es asegurar el acceso a fuentes alternativas de materias primas críticas», dijo Von der Leyen en el Berlin Global Dialogue que acoge la capital alemana.

Von der Leyen aludió así a la crisis que supuso para los países europeos desde un punto de vista energético el contexto geopolítico abierto por la invasión de Rusia contra Ucrania, situación que llevó a que Moscú cerrara el grifo de los hidrocarburos a Europa.

«Hemos aprendido la lección de forma dolorosa con la energía y no lo repetiremos con las materias primas críticas», aseveró la presidenta de la CE en el que fue el discurso más importante este sábado en el Berlin Global Dialogue, una cita internacional en la que se dieron destacadas figuras políticas y empresariales para abordar cuestiones de orden geopolítico y geoeconómico.

Un plan frente a quienes presionan

Von der Leyen afirmó desde esta tribuna berlinesa que su plan sobre materias primas críticas, esenciales para el desarrollo de productos tecnológicos relevantes en una amplia gama de sectores, está al servicio de las industrias europeas y constituye una respuesta a un nuevo contexto geoeconómico de marcada hostilidad.

Así, la presidenta de la CE destacó que actualmente hay países que utilizan las cadenas de suministro, los aranceles y otras medidas no comerciales como «vectores de presión».

En concreto, Von der Leyen aludió a la reciente decisión del Gobierno chino del pasado 9 de octubre por la que restringió la exportación de tecnologías relacionadas con las tierras raras.

Riesgo en los recursos chinos

Von der Leyen se refirió a esas acciones de China como «un riesgo significativo» porque dificultan enormemente que otros países desarrollen una industria de tierras raras.

«Si uno considera que más del 90 % de nuestro consumo de imanes de tierras raras procede de importaciones de China, uno ve el riesgo aquí para Europa y sus sectores industriales más estratégicos, desde el automóvil a la industria de los motores, la defensa, la aeroespacial, la inteligencia artificial o los centros de datos» abundó.

Sobre China, Von der Leyen también apuntó que además de enfocarse en encontrar soluciones con el gigante asiático, el bloque comunitario está «preparado para usar todas las herramientas disponibles para responder si fuera necesario».

Según expuso la presidenta de la CE, el nuevo plan europeo buscará soluciones a corto, medio y largo plazo para conseguir fuentes alternativas de materias primas críticas.

Acuerdos como parte del plan

Entre las ideas de dicho plan, según Von der Leyen, figuran tanto encontrar soluciones con los interlocutores de China como el reciclado de materias primas críticas en Europa y la aceleración en los acuerdos sobre esta materia con países como Ucrania, Canadá, Kazajistán, Uzbekistán o Chile, además del territorio autónomo danés de Groenlandia.

Von der Leyen hizo hincapié igualmente en que «Europa tiene un plan» general para afrontar un mundo marcado por pulsos como el que mantienen China y Estados Unidos a nivel comercial o una generalizada economía en la que en lugar de cooperación hay una confrontación creciente.

Fruto de la respuesta europea a ese mundo, según defendió Von der Leyen, son los nuevos acuerdos logrados con el Mercosur, México, Indonesia, y Suiza.

«Estamos avanzando con Filipinas, Tailandia, Malasia, los Emiratos Árabes Unidos y más. Estos nuevos partenariados abren mercados crecientes, refuerzan la seguridad económica y evitan puntos de ahogo en nuestras cadenas de suministro», afirmó.

«Europa debe usar su peso geoeconómico a su favor y perseguir sus propios intereses», señaló Von der Leyen antes de concluir su discurso. EFE

