Von der Leyen transmite su tristeza y apoyo a España por el incendio en Almería y otros

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Bruselas, 10 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, transmitió este viernes su tristeza por el incendio de Los Gallardos en Almería y por otros fuegos en territorio español, y trasladó su apoyo al país y a los servicios de emergencia que están haciendo frente a las llamas.

En un mensaje en redes sociales, la presidenta del Ejecutivo comunitario señaló que le «entristecen» las noticias que llegan de Almería y otras regiones españolas, tras conocerse que en Los Gallardos el fuego deja doce personas fallecidas, ocho heridas y diecinueve sin localizar por el momento.

«Nuestros pensamientos están con las víctimas de estos incendios forestales y con sus familias. Todo nuestro apoyo a España y a los valientes bomberos y socorristas que están haciendo frente a esta emergencia», dijo Von der Leyen en su cuenta en X.

La presidenta de la Comisión Europea dijo que Bruselas sigue de cerca «la situación en España y en otros países afectados» y que están en contacto con las autoridades competentes. EFE

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