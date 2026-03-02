Von der Leyen traslada apoyo «inequívoco» a Chipre tras ataque a base británica en la isla

Bruselas, 2 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, trasladó este lunes el apoyo «colectivo, firme e inequívoco» de la institución que preside a Chipre tras el ataque de un que ha causado «daños leves» en la base que el ejército británico tiene en su territorio.

«Aunque la República de Chipre no era el objetivo, quiero ser clara: apoyamos colectiva, firme e inequívocamente a nuestros Estados miembros frente a cualquier amenaza», escribió la alemana en sus redes sociales tras mantener una conversación con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides. EFE

