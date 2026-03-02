The Swiss voice in the world since 1935

Von der Leyen traslada apoyo «inequívoco» a Chipre tras ataque a base británica en la isla

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 2 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, trasladó este lunes el apoyo «colectivo, firme e inequívoco» de la institución que preside a Chipre tras el ataque de un que ha causado «daños leves» en la base que el ejército británico tiene en su territorio.

«Aunque la República de Chipre no era el objetivo, quiero ser clara: apoyamos colectiva, firme e inequívocamente a nuestros Estados miembros frente a cualquier amenaza», escribió la alemana en sus redes sociales tras mantener una conversación con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides. EFE

asa/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR