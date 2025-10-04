The Swiss voice in the world since 1935
Von der Leyen ve «alentadora» la disposición de Hamás para liberar rehenes y negociar

Bruselas, 4 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este sábado que la disposición de Hamás para liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente estadounidense, Donald Trump, resulta «alentadora».

«La disposición manifestada por Hamás para liberar a los rehenes y participar en las negociaciones sobre la base de la reciente propuesta del presidente de los Estados Unidos es alentadora», dijo la mandataria europea a través de redes sociales.

Von der Leyen apuntó que «hay que aprovechar este momento» y que «el alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes están al alcance de la mano».

Añadió que «Europa apoyará todos los esfuerzos destinados a poner fin al sufrimiento de la población civil y a promover la única solución viable para la paz, la solución de dos Estados».

Este mismo viernes el presidente estadounidense había dado a Hamás de plazo hasta el domingo a las 18.00 horas de Washington (22.00 GMT) para aceptar el plan de paz que propuso para la Franja y amenazó de lo contrario con que «se desatará un infierno como nunca antes se ha visto» contra el grupo islamista.

El plan de 20 puntos que presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí. EFE

