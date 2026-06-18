Von der Leyen ve «cambiando la marea» en Ucrania, que recupera terreno en el frente

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Bruselas, 18 jun (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este jueves que «las cosas están cambiando» en Ucrania, que «está resistiendo en el frente, incluso recuperando territorio en algunos puntos».

Von der Leyen hizo estas declaraciones a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y al del Consejo Europeo, António Costa.

«Rusia está levantando de nuevo un telón de acero, pero ahora es un telón de acero digital sobre su propio pueblo», añadió Von der Leyen, en referencia al cierre de internet y el bloqueo de Telegram por parte del Kremlin.

Los líderes de los Veintisiete celebran hoy la primera jornada de la cumbre con una reunión con el líder ucraniano, en la que abordarán el apoyo militar y financiero a Kiev, las sanciones contra Rusia y la apertura de los cinco ‘clústeres’ (bloques temáticos) restantes de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE, tras la apertura «histórica» del primero de ellos, el pasado lunes.

«La unanimidad es algo extraordinario», subrayó por su parte Zelenski, quien confió en que los cinco ‘clústeres’ restantes de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE puedan abrirse «durante el verano», tras el respaldo unánime de los Veintisiete y el apoyo cosechado en el G7.

«Los Veintisiete están unidos en el apoyo a Ucrania y todos trabajamos juntos para mantenerlo», manifestó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien destacó la coordinación del bloque con Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido. EFE

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