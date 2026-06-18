Von der Leyen ve «cambiando la marea» en Ucrania, que recupera terreno en el frente

Compartir

3 minutos

(Actualiza con declaraciones de Magyar y líderes bálticos)

Bruselas, 18 jun (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este jueves que «las cosas están cambiando» en Ucrania, que «está resistiendo en el frente, incluso recuperando territorio en algunos puntos».

Von der Leyen hizo estas declaraciones a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE junto a los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski, y del Consejo Europeo, António Costa.

«Rusia está levantando de nuevo un telón de acero, pero ahora es un telón de acero digital sobre su propio pueblo», añadió Von der Leyen, en referencia al cierre de internet y el bloqueo de Telegram por parte del Kremlin.

Los líderes de los Veintisiete celebran hoy la primera jornada de la cumbre con una reunión con el líder ucraniano, en la que abordarán el apoyo militar y financiero a Kiev, las sanciones contra Rusia y la apertura de los cinco ‘clústeres’ (bloques temáticos) restantes de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE, tras la apertura «histórica» del primero de ellos, el pasado lunes.

«La unanimidad es algo extraordinario», subrayó por su parte Zelenski, quien confió en que los ‘clústeres’ restantes puedan abrirse «durante el verano», tras el respaldo unánime de los Veintisiete y el apoyo cosechado en el G7.

«Los Veintisiete están unidos en el apoyo a Ucrania y todos trabajamos juntos para mantenerlo», manifestó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien destacó la coordinación del bloque con Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido.

En contraste con el tono general, el primer ministro de Hungría, el conservador Péter Magyar, manifestó a su llegada que Budapest aún tiene «reservas» a la apertura de nuevos capítulos de negociación.

Magyar explicó que «las posturas de los Estados miembros en este asunto son muy divergentes» y que él defiende el cumplimiento de los requisitos habituales para todos los candidatos.

«Acabamos de abrir el primer capítulo (con Ucrania), dejemos que el sello se seque», enfatizó el primer ministro.

Presión sobre Rusia

Varios líderes europeos coincidieron a su llegada a la cumbre en que el último paquete de sanciones a Rusia -el vigesimoprimero, en negociación entre los Veintisiete- debe ir más allá de los bancos y la llamada flota fantasma.

«Tenemos que tocar también el sector energético: Lukoil, Rosatom. Hasta ahora no hemos llegado a ese punto», reclamó el presidente lituano, Gitanas Nausėda, quien calificó además los ataques ucranianos sobre Moscú de «punto de inflexión»: «Los rusos se darán cuenta de que esto no es ver la guerra en la televisión, sino la guerra en suelo propio».

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, aprovechó su llegada para reclamar un mayor esfuerzo en el reparto de la carga entre los aliados, reconociendo que ha trasladado ese mensaje directamente a Pedro Sánchez y otros líderes que considera que «han hecho demasiado poco».

«Sigo repitiendo ese mensaje y lo haré también esta noche», afirmó, señalando que, cuando le pregunta, Sánchez le responde con «una respuesta bastante larga y complicada». EFE

ymo/ahg/rcf

(Foto)