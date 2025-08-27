Von der Leyen viajará el viernes a Helsinki para abordar seguridad con líderes finlandeses

Helsinki, 27 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, viajará el próximo viernes a Helsinki para abordar diversas cuestiones relacionadas con la seguridad en Europa con el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, y con el presidente del país nórdico, Alexander Stubb, informó este miércoles el Gobierno finlandés.

Von der Leyen y los mandatarios finlandeses conversarán sobre los esfuerzos de la Unión Europea (UE) para reforzar la defensa colectiva, el apoyo a Ucrania, la lucha contra las actividades de influencia híbridas y la protección de las infraestructuras críticas, entre otros asuntos, según un comunicado de prensa del Ejecutivo finlandés.

Durante su breve visita a Helsinki, está previsto que la presidenta de la CE embarque en un buque de la Guardia Costera para familiarizarse con las operaciones de control fronterizo en las zonas marítimas finlandesas, desde donde ofrecerá una rueda de prensa conjunta con Orpo.

«Esta visita demuestra que la Comisión se toma en serio la amenaza que representa Rusia y realmente quiere aprender de los países que compartimos frontera con Rusia», señaló el primer ministro finlandés en el comunicado.

«Nuestro mensaje a la presidenta Von der Leyen es claro: estamos defendiendo la frontera exterior de la UE, que también es una frontera exterior de la OTAN. También estamos cumpliendo con nuestra parte para garantizar la seguridad en el mar Báltico», añadió.

Según Orpo, Finlandia tiene una «responsabilidad especial» en la defensa del flanco oriental europeo debido a su ubicación, ya que comparte la frontera con Rusia más larga de la UE y la OTAN. EFE

