Von der Leyen vincula las alertas aéreas en los países bálticos con «amenazas de Rusia»

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Bruselas, 20 may (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vinculó este miércoles las alertas aéreas en Estonia, Letonia y Lituania con «amenazas públicas de Rusia», que también son «una amenaza a toda» la Unión Europea, e indicó que habrá una respuesta europea «con unidad y firmeza».

«Las amenazas públicas de Rusia contra nuestros Estados bálticos son totalmente inaceptables. Que no quepa duda. Una amenaza contra un Estado miembro es una amenaza contra toda nuestra Unión», indicó Von der Leyen en un mensaje en redes sociales.

Lituania y Letonia emitieron en la mañana de este miércoles una alerta por «amenaza aérea», que provocó que los residentes de las zonas afectadas de ambos países buscaran refugio, después de que este martes un caza de la OTAN abatiese un dispositivo no tripulado ucraniano que penetró en el sur de Estonia, procedente de Rusia.

La jefa del Ejecutivo comunitario señaló hoy que «Rusia y Bielorrusia son directamente responsables de los drones que ponen en peligro la vida y la seguridad de la población» en el flanco oriental de la OTAN, y prometió una respuesta por parte de la UE.

«Europa responderá con unidad y firmeza», escribió Von der Leyen, que abogó por «una sólida defensa colectiva y una preparación constante a todos los niveles».

En Lituania, el Ministerio de Defensa indicó en un comunicado que la alerta se había activado debido a un «dron sospechoso» que se aproximaba desde Bielorrusia.

Por su parte, la ministra de Exteriores en funciones de Letonia, Baiba Braže, afirmó que esos «incidentes no constituyen una amenaza militar» para su país, y atribuyó la causa al desvío de ese dron al espacio aéreo letón «a través de medios de guerra electrónica» en el marco de la guerra de Ucrania. EFE

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