Von der Leyen vuelve a urgir a la unidad frente a amenazas externas en moción de censura

Estrasburgo (Francia), 6 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, volvió este lunes a defender su gestión y a pedir la unidad de las fuerzas proeuropeas ante quienes buscar desestabilizar al continente, en respuesta a dos nuevas mociones de censura por parte de la izquierda y de la ultraderecha parlamentaria que tienen pocas opciones de prosperar.

«El objetivo de esa unidad no es necesariamente que estemos de acuerdo en cada detalle: la tensión y el debate es una parte inherente e importante de hacer políticas. El objetivo es sobre el panorama más amplio, sobre unirnos en torno a lo que tenemos en común para cumplir con los europeos en este mundo peligroso», dijo Von der Leyen en su discurso ante el Parlamento Europeo.

Las dos mociones de censura fueron defendidas por eurodiputados franceses con un importante perfil en la política nacional de su país: el presidente de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, y la jefa de filas de la izquierda parlamentaria y eurodiputada de La Francia Insumisa Manon Aubry. EFE

