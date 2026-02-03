Von der Leyen y Costa acudirán a Ucrania con ocasión del cuarto año de invasión rusa

2 minutos

Bruselas, 3 feb (EFE).- Los presidentes de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el Consejo Europeo, António Costa, visitarán Ucrania con motivo de los cuatro años de la invasión a gran escala del país iniciada por Rusia el 24 de febrero de 2022.

La portavoz de Von der Leyen, Paula Pinho, anunció durante la rueda de prensa diaria de la CE que la política alemana, tras hablar la víspera con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha aceptado su invitación para estar presente en Ucrania con motivo de los cuatro años de guerra de Rusia.

Además, se trasladará también en esa ocasión al país invadido Costa, que ha sido igualmente invitado por el presidente ucraniano, indicaron a EFE fuentes comunitarias.

“Será una señal renovada y reiterada de la solidaridad de la Unión Europea con Ucrania y de nuestra determinación y unidad frente a la continua agresión de Rusia”, indicó Pinho.

También dijo que aún no han ultimado los detalles ni fechas exactas del viaje.

Von der Leyen habló con Zelenski el lunes antes de los contactos trilaterales que tendrán lugar en Abu Dabi entre ucranianos, rusos y estadounidenses el miércoles y el jueves.

“A medida que nos acercamos al cuarto año de la brutal guerra contra Ucrania, Rusia sigue redoblando sus crímenes de guerra, atacando infraestructuras civiles y viviendas”, destacó la presidenta comunitaria en redes sociales tras la llamada telefónica.

En cualquier caso, dejó claro que “día tras día, año tras año, el apoyo de Europa a Ucrania sigue siendo inquebrantable”.

Recordó que la Unión Europea está enviando cientos de generadores para mantener la calefacción y la luz en Ucrania pese a los ataques rusos y que están tramitando una propuesta de préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev para los próximos dos años.

Al mismo tiempo, aludió al trabajo en un “marco de prosperidad único y unificado con Ucrania y nuestros socios estadounidenses”, y a que espera presentar “muy pronto” propuestas para el vigésimo paquete de sanciones contra Moscú desde que inició la guerra a gran escala contra su vecino.

“Se trata de aumentar la presión sobre Rusia para que se siente a la mesa de negociaciones con una intención genuina de alcanzar la paz”, concluyó. EFE

