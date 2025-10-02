The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Von der Leyen y Costa buscan reforzar vínculo con Bakú, a quien felicitan por pacto de paz

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Copenhague, 2 oct (EFE).- Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, felicitaron este jueves a Azerbaiyán por el acuerdo de paz logrado con Armenia y auspiciado por Estados Unidos, y también manifestaron su deseo de fortalecer los vínculos con Bakú.

Von der Leyen y Costa se pronunciaron en ese sentido en un mensaje idéntico que compartieron en sus redes sociales tras reunirse en Copenhague con el presidente azerbaiyano, Ilham Alíyev.

«Tuvimos un debate muy constructivo con el presidente de Azerbaiyán hoy. Felicitamos a Azerbaiyán por el reciente avance histórico logrado con Armenia en Washington con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es un paso importante hacia una paz duradera en la región», escribieron ambos políticos de la Unión Europea.

El pasado agosto, los líderes de Armenia y Azerbaiyán firmaron en la Casa Blanca un acuerdo auspiciado por el presidente de Estados Unidos que establece una hoja de ruta para poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos en el Cáucaso Sur.

«Armenia y Azerbaiyán se comprometen a cesar los combates de forma definitiva, abrir el comercio, permitir los viajes, restablecer relaciones diplomáticas y respetar la soberanía y la integridad territorial mutua», declaró Trump, acompañado por el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, momentos antes de firmar el acuerdo.

Costa y Von der Leyen también dijeron hoy que valoran a Azerbaiyán «como un socio importante» y que están «comprometidos con fortalecer sus vínculos».

«Seguiremos invirtiendo en conectividad regional – en transporte, energía y el ámbito digital – mediante nuestra estrategia ‘Global Gateway'», expusieron. EFE

jug/mb/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR