Von der Leyen y Costa responden a Zelenski que la UE apoya a Ucrania «desde el primer día»

Bruselas, 23 ene (EFE).- Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, subrayaron este viernes que la UE ha apoyado a Ucrania y al pueblo ucraniano «desde el primer día» de la invasión rusa después de las duras críticas de Volodímir Zelenski a la inacción de Europa.

«Nosotros nos centramos en la cuestión principal que es apoyar a los ucranianos para conseguir una paz justa y duradera. Es lo que hemos hecho desde el primer día y seguiremos haciendo», afirmó el portugués en la rueda de prensa posterior a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno.

En la misma línea, la política alemana destacó que el bloque comunitario «ha apoyado la heroica lucha del pueblo ucraniano durante ya cuatro años» y «las acciones dicen más que las palabras».

La jefa del Ejecutivo comunitario recordó también que la contribución económica del bloque con desembolsos desde el inicio de la guerra de «más de 193.000 millones» de euros, a los que se suma el último paquete de ayudas de 90.000 millones para los próximos dos años, pactado en la cumbre de diciembre del pasado año.

«Sabemos que nunca podremos igualar el sacrificio del pueblo ucraniano pero lo que sí podemos hacer es estar a su lado y las cifras hablan por sí mismas. El compromiso personal de todos nosotros también habla por sí mismo», sentenció.

En un discurso pronunciado en el Foro Económico Mundial de Davos, Zelenski cargó duramente contra la inacción de Europa en un mundo lleno de desafíos, incluida la guerra rusa contra su país, al afirmar que «nada ha cambiado» en un año y asegurar que a veces se siente como en la película ‘El día de la marmota’.

Antes de ser preguntada por estas palabras del mandatario ucraniano, Von der Leyen compartió los avances para acordar con Washintgon y Kiev un plan para la recostrucción del país una vez se pacte un alto el fuego o incluso un plan de paz.

Se trata, explicó, de un «documento único» que reúne la «visión colectiva» de la UE, Ucrania y Estados Unidos para «impulsar la prosperidad» del país que está basado en las necesidades de reconstrucción estimadas por el Banco Mundial y que consta de cinco pilares.

Estos cinco vectores son impulsar de la productividad económica de Ucrania, acelerar su integración en el mercado único con reformas en «sectores claves», aumentar «significativamente» las inversiones, una mejor coordinación de los donantes para atraer capital privado y la adopción de reformas en ámbitos como el estado de Derecho, la lucha contra la corrupción o la modernización de la administración pública.

Este marco de acuerdo para la prosperidad es un paso muy importante y está muy cerca. Estamos preparando el futuro de Ucrania como un país moderno, soberano y libre», apuntó Von der Leyen. EFE

