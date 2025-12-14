Von der Leyen y líderes europeos expresan su solidaridad tras el tiroteo en Sídney

Bruselas, 14 dic (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos expresaron este domingo su solidaridad con la comunidad judía y con Australia tras el tiroteo en una playa de Sídney, que ya ha dejado 12 muertos y 29 heridos.

«Conmocionada por el trágico ataque en Bondi Beach, envío mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Europa se solidariza con Australia y las comunidades judías de todo el mundo. Estamos unidos contra la violencia, el antisemitismo y el odio», dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales.

Las autoridades australianas confirmaron este domingo la muerte de 12 personas, incluido uno los presuntos agresores, en la playa de Bondi, al este de Sídney, después de que se produjera un tiroteo que obligó a acordonar la zona y que ha dejado al menos 29 heridos.

La Policía australiana dijo más tarde que el tiroteo había sido «un ataque terrorista», y el gobierno local afirmó que fue dirigido «contra la comunidad judía».

En un parque cercano a la playa se estaba celebrando un evento de Janucá, la conocida festividad judía.

La alta representante europea de Exteriores, Kaja Kallas, añadió en otro mensaje que «este atroz acto de violencia contra la comunidad judía debe ser condenado rotundamente», e insistió en que «Australia es uno de los países más cercanos a Europa y nos solidarizamos plenamente con el pueblo australiano».

El primer ministro belga, Bart de Wever, también publicó un mensaje en sus redes sociales señalando que «el antisemitismo no tiene cabida en nuestras sociedades y debemos afrontarlo con una determinación inquebrantable».

Asimismo, el primer ministro neerlandés, Dick Schoof, dijo haber «transmitido su solidaridad» al primer ministro australiano, Antonio Albanese, «en este día oscuro para Australia». EFE

