Von der Leyen y Magyar se reúnen en Bruselas con vistas a trabajar «estrechamente juntos»

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(Actualiza con reunión y declaraciones del presidente del Consejo Europeo)

Bruselas, 29 abr (EFE).- Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, y el futuro primer ministro húngaro, Péter Magyar, mantuvieron este miércoles una reunión en Bruselas en la que se emplazaron a trabajar «estrechamente juntos» y desbloquear los fondos de la UE destinados a Hungría.

Magyar acudió a la capital europea por primera vez desde que se proclamó vencedor de las elecciones generales que tuvieron lugar en su país el pasado 12 de abril, cuando su partido, Tisza, venció con claridad al oficialista Fidesz del todavía primer ministro Viktor Orbán.

«Un muy buen intercambio con Peter Magyar en Bruselas hoy. Discutimos los pasos necesarios para desbloquear los fondos de la UE destinados a Hungría, que están congelados debido a preocupaciones por corrupción y el Estado de derecho», dijo Von der Leyen en una publicación en sus redes sociales.

La política alemana afirmó además que la Comisión «apoyará su trabajo para abordar estos problemas y realinearse con los valores europeos compartidos».

«Nuestros equipos continuarán trabajando estrechamente juntos. Por una Hungría próspera en el corazón de nuestro hogar europeo compartido», añadió Von der Leyen.

El futuro primer ministro, por su parte, dijo en un breve mensaje en la red social Facebook que ha mantenido una reunión «constructiva y fructífera» con Von der Leyen, agregando que han acordado que el próximo 25 de mayo volverá a Bruselas, ya como jefe de Gobierno, «para cerrar el acuerdo político para que Hungría y el pueblo húngaro accedan a los fondos».

«La UE no impone condiciones que sean contrarias a los intereses de nuestra nación», agregó Magyar, que afirmó que pronto llegarán a Hungría los fondos comunitarios, permitiendo «reactivar la economía húngara y llevar a cabo las reformas necesarias para crear un país funcional y humano».

Magyar también mantuvo una reunión hoy en Bruselas con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien mostró su voluntad de «cooperar estrechamente» con el nuevo mandatario, en una publicación en redes sociales.

«La UE afronta muchos desafíos, pero cuando está junta, Europa siempre cumple», dijo Costa, quien destacó entre las «importantes tareas» que tienen pendientes los Veintisiete para este año el próximo presupuesto multianual, todo lo relacionado con Ucrania y el refuerzo de la competitividad europea.

Se espera que Magyar vuelva a encauzar las relaciones entre Budapest y Bruselas tras los 16 años en el poder del ultranacionalista Orbán, durante los cuales estos lazos se han deteriorado enormemente debido entre otros motivos a su cercanía con el Kremlin y a su bloqueo sistemático de medidas de presión a Rusia y de apoyo a Ucrania. EFE

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