Von der Leyen y otros líderes europeos hablan con Trump tras su cumbre de Alaska con Putin

3 minutos

Bruselas, 16 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la celebración de la cumbre bilaterial este viernes en Alaska entre el mandatario estadounidense y su homólogo ruso, Vladímir Putin, según informó una portavoz europea.

«Puedo confirmar que la presidenta Von der Leyen ha participado en una llamada en la que el presidente Trump les ha informado a ella y a los líderes europeos tras la reunión que mantuvo ayer con el presidente Putin», dijo la portavoz del Ejecutivo europeo, Arianna Podestà. «La llamada duró algo más de una hora», añadió.

En la llamada con Trump, además, participaron el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente de Finlandia Alexander Stubb, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente de Polonia Karol Nawrocki, el primer ministro británico Keir Starmer, el secretario general de la OTAN Mark Rutte, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, y el enviado especial de EE.UU. Steve Witkoff.

La portavoz europea también informó que Von der Leyen se encuentra esta misma mañana en otra llamada con líderes europeos.

En esta segunda llamada estuvieron presentes el presidente del Consejo Europeo António Costa, el primer ministro polaco Donald Tusk, así como de nuevo Macron, Merz, Stubb, Meloni, Starmer y Rutte.

Los embajadores de los países de la Unión Europea (UE) mantendrán también esta mañana una reunión extraordinaria para ser informados sobre las negociaciones en Alaska.

La reunión de casi tres horas entre Trump y Putin terminó el viernes con una breve rueda de prensa sin preguntas conjunta en la que no anunciaron ningún acuerdo sobre la paz en Ucrania.

El mandatario estadounidense calificó el encuentro como «extremadamente productivo» y afirmó que «muchos puntos se acordaron», aunque reconoció que aún quedan «algunos» temas pendientes.

Aunque la cumbre no concluyó con un acuerdo formal, Trump advirtió que Estados Unidos impondrá sanciones «económicamente severas» si no se logra un avance sustancial en futuras negociaciones. Asimismo, adelantó la posibilidad de una segunda cumbre que incluiría al presidente ucraniano, con el objetivo de alcanzar una solución definitiva al conflicto.

Zelenski, respaldó este sábado la propuesta de Trump para mantener una cumbre trilateral con el líder ruso y anunció que el lunes viajará a Washington para encontrarse con el primero y tratar «todos los detalles» sobre la guerra. EFE

