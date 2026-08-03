Voraces incendios forestales arrasan Spokane, en el noroeste de EEUU

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Los bomberos continúan el lunes los esfuerzos para controlar los voraces incendios desatados en la ciudad de Spokane, al noroeste de Estados Unidos, donde las autoridades reportaron cientos de edificios arrasados por las llamas.

Durante el fin de semana se ordenó la evacuación de miles de personas en esta ciudad del estado de Washington, tras declararse tres incendios distintos dentro y alrededor de la urbe.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) había advertido sobre «condiciones meteorológicas de incendios extremadamente críticas» en el área debido a los fuertes vientos y una sequía excepcional.

Videos publicados en línea y por medios locales el domingo mostraban decenas de viviendas reducidas a cenizas, con fuertes columnas de humo cubriendo la ciudad.

«Solo conducir alrededor mirando las casas es una de las cosas más desgarradoras que he visto en mi vida», dijo a la AFP Geoff Beadles, habitante de Spokane, tras dejar su hogar junto con su pareja y dos perros.

«Cientos de casas y estructuras se han perdido. Aún estamos evaluando el potencial de que se hayan perdido vidas», dijo la tarde del domingo la alcaldesa Lisa Brown durante una rueda de prensa.

«A la gente que sufre ahora mismo en nuestra región por pérdida o incertidumbre (…) nuestros corazones están con ustedes. Estamos acá para ustedes para el largo plazo», añadió.

Responsables del cuerpo de bomberos informaron el domingo por la noche que los incendios seguían sin estar controlados.

Además, declararon que incursiones «no autorizadas» de drones sobre el espacio aéreo de los incendios habían impedido el despliegue de helicópteros y otras aeronaves para combatir las llamas.

Si bien se prevé un tiempo más favorable para este lunes, con vientos ligeros, las temperaturas deberían volver a subir a lo largo de la semana.

El humo sobre la ciudad probablemente haría que la calidad del aire sea «muy perjudicial para la salud» el lunes, según indicó la agencia regional de calidad del aire.

El sheriff John Nowels dijo que no se había reportado de momento muertos o heridos, pero precisó que «dada la magnitud de esto y de lo que supone (…) realizar esa clase de investigaciones en lugares con fuegos activos, eso podría cambiar».

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, quien había declarado el estado de emergencia, señaló que el estado atraviesa su cuarto año consecutivo de sequía y las autoridades advierten que la temporada de incendios de 2026 ya figura entre las más intensas desde que existen registros.

En una conferencia de prensa, afirmó haber hablado con funcionarios federales sobre recibir recursos para responder al desastre, incluido el presidente Donald Trump, quien comprendió «lo grave que es la situación».

– «Incendios salvajes» –

El comisionado de tierras públicas de Washington, David Upthegrove, advirtió que el incendio en Spokane era «uno de los 15 mayores incendios a través del estado de Washington ahora mismo».

«Esta es una temporada extraordinaria de incendios salvajes en el Pacífico noroccidental. No es una temporada normal», dijo, mientras el cambio climático crea condiciones propicias para incendios forestales devastadores.

«Una confluencia de condiciones meteorológicas e incendios a través del oeste está poniendo a prueba nuestros recursos y desafiando a las personas involucradas en esta respuesta».

El fuego mayor, bautizado Old Trails, se adentró en la ciudad tras cruzar el río Spokane el sábado por la tarde.

Otra residente, Tena Risley, dijo que vio las llamas detrás de árboles cerca a su casa y, en medio del pánico, tomó su perro y unas cuantas pocas cosas. Pero quedó atrapada en el tráfico, ya que los incendios bloquearon las rutas de salida de la ciudad.

«Probablemente había cientos y cientos de vehículos», dijo a la AFP.

Las autoridades de Spokane, de unos 230.000 habitantes, emitieron la alerta de evacuación de más alto nivel para sectores del norte de la urbe, afectando a miles de personas, según el mapa de evacuación del gobierno.

Los tres incendios activos en la ciudad y sus alrededores habían arrasado la mañana del domingo unas 2.200 hectáreas en total, según CNN.

Los servicios de emergencia instalaron un refugio para los evacuados en el centro de convenciones de Spokane.

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