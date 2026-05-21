Vorwerk vendió en 2025 récord de 1,4 millones de robots de cocina Thermomix

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Fráncfort (Alemania), 21 may (EFE).- El fabricante alemán de electrodomésticos Vorwerk vendió en 2025 el récord de 1,4 millones de robots de cocina Thermomix, en comparación con los 1,2 millones un año antes y más de un millón de ellos de su nuevo modelo TM7.

«El 2025 fue para Vorwerk un año extraordinariamente fuerte», dijo este jueves el consejero delegado de la compañía, Thomas Stoffmehl.

El nuevo modelo TM7 de la Thermomix ha sido la introducción de producto de más éxito en la historia de la compañía.

El beneficio neto de Vorwerk, que también produce aspiradoras y tiene servicios financieros, aumentó en 2025 hasta casi 105 millones de euros, un 6 % más que un año antes (99 millones de euros).

La facturación subió el año pasado hasta el récord de 3.600 millones de euros, un 14 % más que un año antes, gracias sobre todo a los ingresos con la Thermomix de 2.127 millones de euros.

La Thermomix, que Vorwerk inventó en 1971, se vende exclusivamente mediante venta directa a través de agentes comerciales, que realizan demostraciones de cocina de cómo funciona el robot.

El último modelo, la Thermomix TM7, tiene un precio de 1.549 euros. EFE

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