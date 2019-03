En el lado del sí, se mantienen miembros del Partido Socialista y de los Verdes (ecologistas), así como una pequeña mayoría de los Verdes Liberales (centro derecha). Por otro lado, la iniciativa es cada vez menos convincente para el electorado de los partidos burgueses (UDC, PLR, PDC). Más del 50% de los partidarios de la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) daría un NO, una tendencia que supera el 70% entre los integrantes del Partido Liberal Radical (PLR, derecha liberal) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC, centro derecha). Entonces, la caída en las intenciones de voto entre diciembre y enero “se debe principalmente a una disminución del apoyo del centro derecha, en seguimiento de los partidos burgueses”, constata el gfs.bern.

Sondeo: Decrece apoyo a iniciativa contra extensión urbana Marie Vuilleumier 30 de enero de 2019 - 10:45 El entusiasmo por una iniciativa contra la extensión de la mancha urbana que será sometida a votación popular el 10 de febrero merma entre los electores suizos. La segunda encuesta de la SSR indica que el 47% de los votantes la apoyaría, mientras que en diciembre pasado eran el 63%. Si el escrutinio hubiera tenido lugar a mediados de enero, la iniciativa popular “Frenar el crecimiento desordenado de la construcción” hubiera sido rechazada por el 49% de las personas interrogadas, el 4% de las cuales se dijeron indecisas, de acuerdo con el segundo sondeo efectuado por el Instituto gfs.bern por encargo de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SSR (a la que pertenece swissinfo.ch). Sin embargo, la campaña está en pleno apogeo y las opiniones podrían cambiar de aquí al 10 de febrero. El gfs.bern explica el decremento entre los simpatizantes de la iniciativa por un cambio significativo en el “estado de la formación de la opinión del electorado” con una mayor afirmación en las intenciones de voto: dos tercios de los encuestados dicen que ya tienen una opinión clara, mientras que solamente la mitad parecía estar segura de su elección en diciembre. Ahora, el 37% se dice “resueltamente en contra” y el 31% “resueltamente a favor”. Esa tendencia a la baja se refleja en las tres regiones lingüísticas suizas, aunque el Tesino mantiene una ligera mayoría a favor del proyecto (51%). También surge una clara tendencia al rechazo en zonas rurales, donde las consecuencias de la iniciativa serían más directas. En el lado del sí, se mantienen miembros del Partido Socialista y de los Verdes (ecologistas), así como una pequeña mayoría de los Verdes Liberales (centro derecha). Por otro lado, la iniciativa es cada vez menos convincente para el electorado de los partidos burgueses (UDC, PLR, PDC). Más del 50% de los partidarios de la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) daría un NO, una tendencia que supera el 70% entre los integrantes del Partido Liberal Radical (PLR, derecha liberal) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC, centro derecha). Entonces, la caída en las intenciones de voto entre diciembre y enero “se debe principalmente a una disminución del apoyo del centro derecha, en seguimiento de los partidos burgueses”, constata el gfs.bern. La segunda encuesta ‘SRG Trend’ sobre la votación del 10 de febrero de 2019 fue realizada por el Instituto de Investigación gfs.bern entre el 16 y el 23 de enero pasado. Se llevó a cabo entre 4 699 ciudadanos con derecho a voto seleccionados de manera representativa. El margen de error es de ±2,7 puntos porcentuales. En cuanto a los argumentos, aquellos a favor están convencidos de que la expansión urbana desfigura el paisaje y tendrá un impacto negativo en las generaciones futuras (más del 60%). Sin embargo, una gran parte de los encuestados (56%) considera que la nueva Ley de Planificación del Territorio ya combate eficazmente la expansión urbana y que la iniciativa supondría un aumento en los alquileres (54%).