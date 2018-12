«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

(it)

Esta modificación de la ley, que respaldan el Gobierno y la mayoría del Parlamento, brindaría a las aseguradoras sociales la base legal necesaria para contratar a detectives privados encargados de vigilar a los asegurados sospechosos de percibir indebidamente prestaciones del seguro. La vigilancia de los asegurados solo podría llevarse a cabo cuando haya indicios concretos de un abuso y las sospechas no se puedan verificar con otros medios. Según los partidarios, la normativa propuesta constituye un instrumento útil para evitar abusos en las prestaciones sociales. Para los detractores constituye una injerencia inadmisible en la esfera privada de los ciudadanos.

(it)

El sondeo no arroja datos concluyentes sobre la iniciativa ‘ Por la dignidad de los animales de uso agrícola (Iniciativa por las vacas sin cuernos) Enlace externo . La propuesta lanzada por un ganadero grisón que vive en el Jura bernés es respaldada por el 49% de las personas encuestadas; mientras que el 46% se manifiesta en contra y el 5% sigue indeciso. Prevalecen los votos a favor, pero la iniciativa ha perdido terreno desde el primer sondeo de la SSR. El número de partidarios ha disminuido nueve puntos en un mes, mientras los opositores han ganado un 10%.

(it)

Con esta iniciativa, la UDC pretende que la Constitución suiza sea la fuente suprema del derecho nacional, es decir, prevalezca sobre el derecho internacional. Según la UDC, esta propuesta es una reacción a la interpretación demasiado laxa que el Gobierno, Parlamento y Tribunal Federal hacen del resultado de algunas votaciones y que no han aplicado al pie de la letra para evitar violar el derecho internacional. Para los detractores, la iniciativa debilita la tutela de los derechos humanos y repercute en las relaciones internacionales de Suiza, así como en la reputación y fiabilidad del país como socio comercial.

Respecto al primer sondeo realizado a principios de octubre, el campo de los detractores suma 6 puntos más, mientras que el de los partidarios ha perdido un 2%. Los autores de la encuesta señalan que a estas alturas la formación de opinión se halla en un proceso avanzado y su conclusión es que la UDC no ha conseguido convencer a muchos ciudadanos fuera de los votantes habituales del partido. De hecho, la iniciativa es rechazada por todos los votantes de los principales partidos y en todas las regiones lingüísticas del país.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

La iniciativa ‘para la autodeterminación’ no convence Armando Mombelli 14 de noviembre de 2018 - 10:44 Casi dos tercios de los votantes suizos rechazan la iniciativa que pretende anteponer la Constitución suiza al derecho internacional. Así lo revela el segundo sondeo sobre intención de voto el próximo 25 de noviembre realizado por encargo de la radio y televisión pública SSR. Incierto es el pronóstico para la iniciativa ‘para vacas con cuernos’, mientras se vislumbra un sí para la ‘base legal que permita vigilar a los asegurados’ . Todo parece indicar que la iniciativa popular ‘Derecho suizo en lugar de jueces extranjeros (iniciativa por la autodeterminación) fracasará en las urnas. Según el segundo sondeo de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SRG SSR) que llevó a cabo el instituto gfs.bern a principios de noviembre, el 61% de los encuestados rechazará la propuesta de la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) el próximo 25 de noviembre. Solamente el 37% prevé aprobar la iniciativa, mientras que el 2% sigue indeciso. Respecto al primer sondeo realizado a principios de octubre, el campo de los detractores suma 6 puntos más, mientras que el de los partidarios ha perdido un 2%. Los autores de la encuesta señalan que a estas alturas la formación de opinión se halla en un proceso avanzado y su conclusión es que la UDC no ha conseguido convencer a muchos ciudadanos fuera de los votantes habituales del partido. De hecho, la iniciativa es rechazada por todos los votantes de los principales partidos y en todas las regiones lingüísticas del país. Con esta iniciativa, la UDC pretende que la Constitución suiza sea la fuente suprema del derecho nacional, es decir, prevalezca sobre el derecho internacional. Según la UDC, esta propuesta es una reacción a la interpretación demasiado laxa que el Gobierno, Parlamento y Tribunal Federal hacen del resultado de algunas votaciones y que no han aplicado al pie de la letra para evitar violar el derecho internacional. Para los detractores, la iniciativa debilita la tutela de los derechos humanos y repercute en las relaciones internacionales de Suiza, así como en la reputación y fiabilidad del país como socio comercial. ¿Vacas con o sin cuernos? El sondeo no arroja datos concluyentes sobre la iniciativa ‘Por la dignidad de los animales de uso agrícola (Iniciativa por las vacas sin cuernos) . La propuesta lanzada por un ganadero grisón que vive en el Jura bernés es respaldada por el 49% de las personas encuestadas; mientras que el 46% se manifiesta en contra y el 5% sigue indeciso. Prevalecen los votos a favor, pero la iniciativa ha perdido terreno desde el primer sondeo de la SSR. El número de partidarios ha disminuido nueve puntos en un mes, mientras los opositores han ganado un 10%. La iniciativa pide apoyo financiero por parte del Estado a los propietarios de vacas, toros sementales, cabras y chivos, siempre y cuando los animales mantengan sus cuernos. Los promotores sostienen que los cuernos son parte integrante y viva del animal. Aseguran que la cornamenta permite a las vacas reconocerse y que juega un papel importante en materia de comunicación, digestión y regulación de la temperatura corporal. Según los detractores, esta propuesta limitaría inútilmente la autodeterminación empresarial de los agricultores e implicaría costes suplementarios para la Confederación que subvenciona al sector agrícola. Detectives sociales Lo que sí parece muy probable es que el 25 de noviembre los suizos digan sí a la revisión de la ley federal sobre los seguros sociales que prevé introducir una base legal para la observación de los asegurados. El 59% de las personas encuestadas se manifiesta a favor, mientras que el 38% está en contra y el 3% indeciso. Estas cifras confirman en gran medida el resultado del primer sondeo: el bando de los votantes a favor ha aumentado un 2%. Esta modificación de la ley, que respaldan el Gobierno y la mayoría del Parlamento, brindaría a las aseguradoras sociales la base legal necesaria para contratar a detectives privados encargados de vigilar a los asegurados sospechosos de percibir indebidamente prestaciones del seguro. La vigilancia de los asegurados solo podría llevarse a cabo cuando haya indicios concretos de un abuso y las sospechas no se puedan verificar con otros medios. Según los partidarios, la normativa propuesta constituye un instrumento útil para evitar abusos en las prestaciones sociales. Para los detractores constituye una injerencia inadmisible en la esfera privada de los ciudadanos. Sondeo gfs.bern Para el segundo sondeo sobre intención de voto el próximo 25 de noviembre, el instituto gfs.bern ha entrevistado a 3 683 personas con derecho a voto que fueron seleccionadas de manera representativa en todas las regiones lingüísticas de Suiza. La encuesta se llevó a cabo entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre. El margen de error es de +/-2,7 %. El sondeo se ha realizado por encargo de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión, de la que forma parte swissinfo.ch.