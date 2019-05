Los suizos residentes en el extranjero no pueden participar en el encuesta por razones derivadas de la protección de datos: los investigadores del instituto gfs.bern no tienen acceso a sus direcciones.

La Comunidad de Intereses del Tiro suiza, con el respaldo de la UDC, ha lanzado el referéndum y ha recogido las firmas necesarias para que la revisión sea sometida a votación popular. A su juicio, las nuevas disposiciones no ofrecen la más mínima ventaja en términos de seguridad. La directiva significaría prohibir la posesión de armas privadas y sería una especie de mecanismo que protege los derechos individuales de posibles abusos por parte del Estado y la colectividad.

Estos cambios garantizan que Suiza pueda permanecer en la zona Schengen. Si la Confederación no llegara a incorporar la directiva europea en los plazos establecidos, la cooperación cesaría automáticamente. Suiza perdería el acceso al Sistema de Información de Schengen (SIS), que se ha convertido en un instrumento indispensable para el trabajo diario de investigación e identificación de la policía suiza y la guardia de fronteras.

Según los partidarios de estos cambios legislativos, la directiva de la UE respeta las peculiaridades y las tradiciones suizas en materia de tiro. Además, no afectan a los fusiles de asalto del ejército suizo (que los soldados guardan en casa) y los tiradores deportivos podrán seguir practicando libremente este deporte y vender armas. Las medidas tampoco afectan a los cazadores.

Solo el 1% de los encuestados dice no saber aún qué votará el 19 de mayo. Y los más opuestos a la revisión son los votantes de la UDC (74%). El objetivo de la directiva de la UE es reducir el riesgo de que las armas automáticas y semiautomáticas lleguen a mercados ilegales y acaben en manos de criminales y terroristas. Por este motivo, la UE ha decidido hacer más difícil su adquisición, mejorar su trazabilidad y reforzar el intercambio de información sobre seguridad entre los Estados miembros.

Sí a la reforma fiscal y a la nueva ley de armas Armando Mombelli 12 de abril de 2019 - 14:53 La reforma de la tributación de las empresas vinculada a la financiación del seguro de vejez cuenta actualmente con el apoyo mayoritario de los suizos. Así lo revela el primer sondeo de la SSR sobre intención de voto el próximo 19 de mayo. Una mayoría de las personas encuestadas respaldan también la revisión de la ley sobre armas. El paquete que aprobó el Parlamento para adecuar la tributación de las empresas a las normas internacionales y asegurar la financiación del Seguro de Vejez y Supervivencia (AHV/AVS) debería superar la prueba de las urnas en mayo. Según el primer sondeo del instituto gfs.bern realizado por encargo de la SSR, el 54% de los encuestados tiene intención de aprobar lanueva ley sobre la reforma fiscal y la financiación del AHV/AVS (estatal). El 37% prevén rechazarla, mientras que el 9% siguen indecisos. Los autores de la encuesta subrayan que es aún demasiado pronto para hacer previsiones, ya que estamos al inicio de la campaña para la votación popular y los ciudadanos “apenas comienzan a formarse una opinión”. Solamente los votantes de la Unión Democrática de Centro (55%) se oponen a la nueva ley. Entre los simpatizantes de los Verdes (36% a favor y 32% en contra), partido que lucha contra esta reforma con el apoyo de los Verdes Liberales (43% a favor y 32% en contra), hay casi tantos votantes a favor como en contra. La mayoría de los votantes del Partido Liberal Radical (82% frente a 14%) y el Partido Demócrata Cristiano (71% frente 24%) respaldan la propuesta. Y también los electores del Partido Socialista están a favor (59% frente a 34%). Expedientes complejos El tema es complejo. De hecho, en la nueva ley se han unido dos reformas que se sometieron por separado a votación en 2017 y que fueron rechazadas. Hace dos años el 59% de los suizos dijeron no a la Reforma sobre el impuesto de sociedades (RIE III), que preveía adecuar la legislación suiza a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que combatió con éxito la izquierda. A su juicio, RIE III significaba demasiados privilegios fiscales para las empresas y demasiadas pérdidas económicas para la Confederación. Los suizos también rechazaron el proyecto de Previsión para la vejez 2020, con el que el Gobierno y el Parlamento proponían una amplia reforma de los dos pilares obligatorios del sistema de pensiones: el Seguro de Vejez y Supervivencia (AHV/AVS), que es estatal, y la previsión profesional, que gestionan las cajas de pensiones y los seguros privados. El proyecto naufragó por la oposición de la derecha y la izquierda más radical. Compensaciones sociales Con la nueva Ley federal sobre la reforma fiscal y la financiación del AHV/AVS (RTFA) el Parlamento quiere evitar un nuevo fracaso en las urnas. En el nuevo proyecto de reforma sobre la tributación de las empresas, la mayoría burguesa (partidos de derecha y centro derecha) en el Legislativo ha hecho algunas concesiones a la izquierda, aunque limitadas. Para compensar la pérdida de ingresos que supondrá esta reforma a las arcas públicas, el Parlamento ha decidido una compensación social: destinar 2 000 millones de francos al seguro estatal AHV/AVS, suma que corresponde a los ingresos que pierden la Confederación y los cantones para poder ofrecer a las empresas un esquema de tributación atractivo y competitivo a escala internacional. Dos tercios a favor de la revisión de la ley sobre armas El 66% de los encuestados respaldan la revisión de la ley sobre armas, mientras que el 33% la rechazan. Se trata de la trasposición a la legislación suiza de la nueva Directiva de la Unión Europea (UE) sobre armas, que quiere una regulación más estricta de la tenencia de armas semiautomáticas y que está directamente relacionada con los acuerdos de Schengen y Dublín. Y Suiza, que ha firmado estos acuerdos, está obligada a trasponer las nuevas disposiciones europeas. Solo el 1% de los encuestados dice no saber aún qué votará el 19 de mayo. Y los más opuestos a la revisión son los votantes de la UDC (74%). El objetivo de la directiva de la UE es reducir el riesgo de que las armas automáticas y semiautomáticas lleguen a mercados ilegales y acaben en manos de criminales y terroristas. Por este motivo, la UE ha decidido hacer más difícil su adquisición, mejorar su trazabilidad y reforzar el intercambio de información sobre seguridad entre los Estados miembros. Según los partidarios de estos cambios legislativos, la directiva de la UE respeta las peculiaridades y las tradiciones suizas en materia de tiro. Además, no afectan a los fusiles de asalto del ejército suizo (que los soldados guardan en casa) y los tiradores deportivos podrán seguir practicando libremente este deporte y vender armas. Las medidas tampoco afectan a los cazadores. Estos cambios garantizan que Suiza pueda permanecer en la zona Schengen. Si la Confederación no llegara a incorporar la directiva europea en los plazos establecidos, la cooperación cesaría automáticamente. Suiza perdería el acceso al Sistema de Información de Schengen (SIS), que se ha convertido en un instrumento indispensable para el trabajo diario de investigación e identificación de la policía suiza y la guardia de fronteras. La Comunidad de Intereses del Tiro suiza, con el respaldo de la UDC, ha lanzado el referéndum y ha recogido las firmas necesarias para que la revisión sea sometida a votación popular. A su juicio, las nuevas disposiciones no ofrecen la más mínima ventaja en términos de seguridad. La directiva significaría prohibir la posesión de armas privadas y sería una especie de mecanismo que protege los derechos individuales de posibles abusos por parte del Estado y la colectividad. Sondeo gfs.bern Para el primer sondeo sobre intención de voto el 19 de mayo de 2019, el instituto gfs.bern ha entrevistado a 5 924 personas con derecho a voto que fueron seleccionadas de manera representativa en todas las regiones lingüísticas de Suiza. La encuesta se llevó a cabo entre el 25 de marzo y el 4 de abril. El margen de error es de +/-2,9 %. El sondeo se ha realizado por encargo de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR), de la que forma parte swissinfo.ch. Los suizos residentes en el extranjero no pueden participar en el encuesta por razones derivadas de la protección de datos: los investigadores del instituto gfs.bern no tienen acceso a sus direcciones.